Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 120: Der vermisste Bruder
22 Min.Folge vom 11.09.2018Ab 12
Nach dem Tod ihrer Eltern ist für Anja der Job und ihr Freund Chris eine wichtige Stütze. Als ihr verschollener Bruder Hendrik nach einem Jahr wieder auftaucht, ist sie überglücklich. Alles scheint perfekt. Doch dann wird ihr Laden überfallen - und die Polizei ermittelt plötzlich gegen Chris.
