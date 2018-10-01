Grenzenlose FreundschaftJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 123: Grenzenlose Freundschaft
23 Min.Folge vom 01.10.2018Ab 12
Ost-Berlin, 1987: Unter Todesgefahr gelingt es Kati, über die Spree in die Freiheit zu schwimmen. Doch im Westen kommt alles anders als sie dachte. Ihr Freund zeigt sein wahres Gesicht und auch der Neuanfang stellt sie vor ungeahnte Herausforderungen?
