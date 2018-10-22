Der 2. Klasse-PatientJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 136: Der 2. Klasse-Patient
22 Min.Folge vom 22.10.2018Ab 12
Oberärztin Valerie ist über die Zustände in der neuen Klinik schockiert. Es herrscht Personalmangel und die Patienten werden lieblos abgefertigt. Vor allem mit dem arroganten Stationsarzt Hajo gerät sie immer wieder aneinander, bis es beinahe zur Katastrophe kommt.

Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
12
