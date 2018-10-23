Soll mein Kind leben?Jetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 137: Soll mein Kind leben?
22 Min.Folge vom 23.10.2018Ab 12
Als Lena erfährt, dass ihr ungeborenes Kind Trisomie 21 hat, bricht eine Welt für sie zusammen. Sie durchlebt in den kommenden Tagen und Wochen ein Wechselbad der Gefühle. Und es steht nur noch eine Frage im Raum: Wann ist ein Leben lebenswert?
