Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 138: Die kinderlose Hebamme
23 Min.Folge vom 24.10.2018Ab 12
Sina ist Hebamme mit Leib und Seele und liebt Kinder über alles. Doch ihr eigener Kinderwunsch blieb bislang unerfüllt. Dann erfährt sie ein Geheimnis, was ihr Leben für immer verändern wird.
