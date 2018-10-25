Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 139: Riskanter Neuanfang
23 Min.Folge vom 25.10.2018Ab 12
Arzt Martin und seine Tochter Lea wollen einen Neuanfang auf dem Land starten. Doch dies gestaltet sich schwierig, denn die Dorfbewohner sperren sich gegen die Neuankömmlinge aus der Großstadt. Ein angeblicher Behandlungsfehler, der Martin unterlaufen sein soll, verschlimmert die Lage zudem.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1