Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Riskanter Neuanfang

Staffel 12Folge 139vom 25.10.2018
Joyn Plus
Riskanter Neuanfang

Riskanter NeuanfangJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 139: Riskanter Neuanfang

23 Min.Folge vom 25.10.2018Ab 12

Arzt Martin und seine Tochter Lea wollen einen Neuanfang auf dem Land starten. Doch dies gestaltet sich schwierig, denn die Dorfbewohner sperren sich gegen die Neuankömmlinge aus der Großstadt. Ein angeblicher Behandlungsfehler, der Martin unterlaufen sein soll, verschlimmert die Lage zudem.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen