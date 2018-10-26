Klage nicht, kämpfe!Jetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 140: Klage nicht, kämpfe!
22 Min.Folge vom 26.10.2018Ab 12
Ellen ist mit Leib und Seele Hebamme. Doch dann tritt die 16-jährige Lina in ihr Leben. Sie ist ungewollt schwanger und bekommt keinerlei Unterstützung von ihrer Familie. Und plötzlich holt Ellens Vergangenheit sie wieder ein?
