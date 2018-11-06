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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Anwältin to go (2) - Von Liebe und Wohnungsnot

Staffel 12Folge 147vom 06.11.2018
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 147: Anwältin to go (2) - Von Liebe und Wohnungsnot

23 Min.Folge vom 06.11.2018Ab 12

Nach dem vermeintlichen Seitensprung ihres Mannes will es Alex zusammen mit ihrer Tochter in München alleine schaffen. Doch bezahlbare Wohnungen sind Mangelware und die Jobs liegen auch nicht auf der Straße. Alex kämpft an allen Fronten - nicht nur für sich und ihre Familie, sondern auch für die kleinen Bürger von der Straße, die ihre juristische Hilfe brauchen.

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