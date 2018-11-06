Anwältin to go (2) - Von Liebe und WohnungsnotJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 147: Anwältin to go (2) - Von Liebe und Wohnungsnot
23 Min.Folge vom 06.11.2018Ab 12
Nach dem vermeintlichen Seitensprung ihres Mannes will es Alex zusammen mit ihrer Tochter in München alleine schaffen. Doch bezahlbare Wohnungen sind Mangelware und die Jobs liegen auch nicht auf der Straße. Alex kämpft an allen Fronten - nicht nur für sich und ihre Familie, sondern auch für die kleinen Bürger von der Straße, die ihre juristische Hilfe brauchen.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-12, Season 14: Constantin Entertainment GmbH