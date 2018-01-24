Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 15: Plötzlich Spion
23 Min.Folge vom 24.01.2018Ab 12
Kuchen backen, den Sohnemann zur Schule bringen, Elternabend, Akten sortieren. Lisas Leben ist eingefahrene Routine - bis sie einen Koffer mit einer Waffe entdeckt. Und schon steckt sie in ihrem eigenen Actionthriller.
