HerzensangelegenheitJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 152: Herzensangelegenheit
22 Min.Folge vom 13.11.2018Ab 12
Nach Monaten des Wartens gibt es endlich ein Spenderherz für Samuels Tochter Linn. Kurz vor der Transplantation wird das Organ jedoch an einen anderen Patienten vergeben. Aber Samuel ist entschlossen seine Tochter zu retten, fragt sich nur wie.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1