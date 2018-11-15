Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 154vom 15.11.2018
23 Min.Folge vom 15.11.2018Ab 12

Nach einem Autounfall ist Silja gelähmt und kämpft wie eine Löwin darum, wieder gehen zu können. Während Siljas Freund Jasper Probleme mit ihrem Zustand hat, erhält sie Unterstützung von dem ebenfalls an den Rollstuhl gefesselten Boris. Doch zwischen den beiden Männern gibt es ein Geheimnis.

