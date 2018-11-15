Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 154: Die Kämpferin
23 Min.Folge vom 15.11.2018Ab 12
Nach einem Autounfall ist Silja gelähmt und kämpft wie eine Löwin darum, wieder gehen zu können. Während Siljas Freund Jasper Probleme mit ihrem Zustand hat, erhält sie Unterstützung von dem ebenfalls an den Rollstuhl gefesselten Boris. Doch zwischen den beiden Männern gibt es ein Geheimnis.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
