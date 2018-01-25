Braut minus BräutigamJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 16: Braut minus Bräutigam
23 Min.Folge vom 25.01.2018Ab 12
Der schönste Tag in Lexis Leben steht kurz bevor, doch dann bekommt sie einen Anruf von ihrem Verlobten Nils: Er sagt die Hochzeit ab! Lexi will der Sache auf den Grund gehen und begibt sich dabei auf eine wahre Odyssee.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1