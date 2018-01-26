Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 17: Himmlischer Roadtrip
22 Min.Folge vom 26.01.2018Ab 12
Andi bekommt eine schreckliche Diagnose. Als er Boris trifft, der ebenfalls unheilbar krank ist, beschließen sie den Roadtrip ihres Lebens zu machen. Was Andi nicht weiß: Seine Patientenakte wurde versehentlich vertauscht.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
