Eine Krise kommt selten allein

Staffel 12Folge 18vom 29.01.2018
Folge 18: Eine Krise kommt selten allein

23 Min.Folge vom 29.01.2018Ab 12

Sanja ist am Boden zerstört: Ihr Freund Chris hat sie betrogen. Als sich auch noch ihre Eltern trennen und ihr Vater bei ihr einzieht, sieht sie sich vor einer riesigen Herausforderung. Aber es kommt noch schlimmer, als sie die Zimmertür zu ihrer Mitbewohnerin öffnet.

