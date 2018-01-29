Eine Krise kommt selten alleinJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 18: Eine Krise kommt selten allein
23 Min.Folge vom 29.01.2018Ab 12
Sanja ist am Boden zerstört: Ihr Freund Chris hat sie betrogen. Als sich auch noch ihre Eltern trennen und ihr Vater bei ihr einzieht, sieht sie sich vor einer riesigen Herausforderung. Aber es kommt noch schlimmer, als sie die Zimmertür zu ihrer Mitbewohnerin öffnet.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1