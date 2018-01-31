Die Ausreißer-PrinzessinJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 20: Die Ausreißer-Prinzessin
22 Min.Folge vom 31.01.2018Ab 12
Lasse startet ein freiwilliges soziales Jahr in einem Jugendheim und verliebt sich trotz Verbots in eine Insassin. Und die will, dass er ihr bei der Flucht hilft.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
