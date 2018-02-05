Vermächtnis mit HakenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 23: Vermächtnis mit Haken
22 Min.Folge vom 05.02.2018Ab 12
Till Krämer hat einen hohen Schuldenberg angesammelt. Plötzlich erhält er einen großen Geldbetrag aus einem Erbe, mit dem er all seine Schulden tilgen könnte. Doch das Erbe soll er mit seiner Halbschwester teilen, von deren Existenz er bislang noch gar nichts wusste.
