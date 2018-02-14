Serviette zum ValentinstagJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 26: Serviette zum Valentinstag
23 Min.Folge vom 14.02.2018Ab 12
Resa ist es leid an Valentinstag immer noch Single zu sein. Doch dann bekommt sie unerwartet von einem Unbekannten eine Serviette mit einer Botschaft - eine Einladung zu einem Date. Doch das Date weiß offenbar noch gar nichts von ihr.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH