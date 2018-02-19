Per Foodtruck durchs ChaosJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 29: Per Foodtruck durchs Chaos
22 Min.Folge vom 19.02.2018Ab 12
Marla will sich ihren großen Lebenstraum erfüllen: Mit dem Mann per Foodtruck durch Europa. Doch bevor die beiden ihr Abenteuer starten, schlittern sie ins Chaos - und in große Eheprobleme?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-12, Season 14: Constantin Entertainment GmbH