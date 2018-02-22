Aller schlechten Dinge sind dreiJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 31: Aller schlechten Dinge sind drei
23 Min.Folge vom 22.02.2018Ab 12
Liebe auf den ersten Blick gibt es nicht - das dachte sich Markus auch, bis er Marie begegnet. Doch plötzlich ist die junge Frau spurlos verschwunden. Markus macht sich auf die Suche nach seiner großen Liebe.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1