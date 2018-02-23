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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wahrhaftige Lügen

Staffel 12Folge 32vom 23.02.2018
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 32: Wahrhaftige Lügen

22 Min.Folge vom 23.02.2018Ab 12

Um die hohen Kautionsgebühren für die neue Wohnung bezahlen zu können, wendet sich Ina mit ihrer Mitbewohnerin Iris an einen dubiosen Kredithai. Als Ina das Geld jedoch verliert, macht der Geldgeber den jungen Frauen ein verhängnisvolles Angebot.

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