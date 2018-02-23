Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 32: Wahrhaftige Lügen
22 Min.Folge vom 23.02.2018Ab 12
Um die hohen Kautionsgebühren für die neue Wohnung bezahlen zu können, wendet sich Ina mit ihrer Mitbewohnerin Iris an einen dubiosen Kredithai. Als Ina das Geld jedoch verliert, macht der Geldgeber den jungen Frauen ein verhängnisvolles Angebot.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1