Der Schlüssel der ChefinJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 34: Der Schlüssel der Chefin
23 Min.Folge vom 27.02.2018Ab 12
Fabia wird von ihrer dominanten Chefin dazu verdonnert, während ihrer Abwesenheit ihre Katze zu füttern. In der Villa der Chefin macht Fabia eine Entdeckung, die ihr Leben für immer verändert.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1