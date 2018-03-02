Flirtkurs mit NebenwirkungenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 36: Flirtkurs mit Nebenwirkungen
22 Min.Folge vom 02.03.2018Ab 12
Ein Flirtkurs soll der schüchternen Mathilda die große Liebe bescheren. Anfangs noch skeptisch, geht Mathilda zunehmend auf. Doch die optische und persönliche Veränderung bringt auch so manche Probleme mit sich.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH