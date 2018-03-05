Unendliche VaterliebeJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 37: Unendliche Vaterliebe
23 Min.Folge vom 05.03.2018Ab 12
Daniel und die siebenjährige Mia waren das perfekte Vater-Tochter-Team - bis die verschollen geglaubte Mutter wieder auftaucht.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH