Ein komplett gestörter TagJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 38: Ein komplett gestörter Tag
22 Min.Folge vom 06.03.2018Ab 12
Markus soll eine wichtige Investorin abholen und sie in ein Meeting bringen. Doch die exzentrische Frau bringt Markus schnell an seine Grenzen.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1