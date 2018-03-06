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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein komplett gestörter Tag

Staffel 12Folge 38vom 06.03.2018
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 38: Ein komplett gestörter Tag

22 Min.Folge vom 06.03.2018Ab 12

Markus soll eine wichtige Investorin abholen und sie in ein Meeting bringen. Doch die exzentrische Frau bringt Markus schnell an seine Grenzen.

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