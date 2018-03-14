Nichts ist wie es scheintJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 42: Nichts ist wie es scheint
22 Min.Folge vom 14.03.2018Ab 12
Caro hat das Gefühl, dass ihr Ehemann Nico Geheimnisse vor ihr hat. Als sie auch noch Wahnvorstellungen bekommt, gerät ihr Leben total durcheinander. Denn bald kann sie zwischen Realität und Halluzination nicht mehr unterscheiden.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
