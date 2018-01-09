Auf einmal HellseherinJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 5: Auf einmal Hellseherin
23 Min.Folge vom 09.01.2018Ab 12
Durch einen Stromschlag bekommt Anni plötzlich Visionen - sie kann in die Zukunft sehen! Und die verheißt nichts Gutes. Hat sie die Macht, das Unausweichliche zu verhindern?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1