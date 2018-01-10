Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 6: Matchpoint
22 Min.Folge vom 10.01.2018Ab 12
Single Lindsey bekommt eine SMS von einem Unbekannten. Dieser möchte sich mit "Claire" treffen, die er auf einer Datingseite kennengelernt hat. Lindsey gibt sich spontan als "Claire" aus und reitet sich damit in immer größere Probleme.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1