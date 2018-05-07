Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 68: Mach dich frei
23 Min.Folge vom 07.05.2018Ab 12
Die Modeinhaberin Maren erwischt ihren Mann Jost in flagranti und schmeißt ihn aus der Firma. Der wütende Jost droht allerdings, Geschäftskunden mitzunehmen.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH