Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 78: Schwarzer Peter
23 Min.Folge vom 28.05.2018Ab 12
Eigentlich hatten Tina und ihre Kollegen aus dem Friseursalon für einen Teamausflug zusammengelegt. Doch dann sind die gesammelten 1.785 Euro plötzlich spurlos verschwunden und jeder aus dem Team wird zum Verdächtigen.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Copyrights:© Sat.1