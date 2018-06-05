Abgezockt - mein UrlaubsdesasterJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 84: Abgezockt - mein Urlaubsdesaster
23 Min.Folge vom 05.06.2018Ab 12
Die 5 Freunde Bea, Laila, Susi, Harry und Jesus haben sich viele Jahre nicht mehr gesehen. Jetzt treffen sie sich wieder: Die alleinerziehende Susi erzählt, wie sie im Urlaub abgezockt wurde und daraufhin auf Verbrecherjagd ging.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1