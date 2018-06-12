Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 89: Schwer verliebt
22 Min.Folge vom 12.06.2018Ab 12
Dick sein ist nicht schlimm! Das hat Sarah ihrer Schwester Jenny immer gepredigt. Doch dann macht sie einen Selbsttest und lebt, mit einem Fat-Suit bekleidet, selbst einen Tag als dicke Frau und muss erkennen, wie oberflächlich die Welt sein kann.
