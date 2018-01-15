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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Zwei wie Pech und Schwefel

Staffel 12Folge 9vom 15.01.2018
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 9: Zwei wie Pech und Schwefel

23 Min.Folge vom 15.01.2018Ab 12

Lotte flüchtet mit ihrer Zimmernachbarin Liv aus einer psychiatrischen Klinik. Sie ist überzeugt: ihr eigener Mann hat sie einweisen lassen. Doch auf der Flucht muss sie erkennen, dass nichts ist wie es scheint.

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