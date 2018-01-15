Zwei wie Pech und SchwefelJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 9: Zwei wie Pech und Schwefel
23 Min.Folge vom 15.01.2018Ab 12
Lotte flüchtet mit ihrer Zimmernachbarin Liv aus einer psychiatrischen Klinik. Sie ist überzeugt: ihr eigener Mann hat sie einweisen lassen. Doch auf der Flucht muss sie erkennen, dass nichts ist wie es scheint.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1