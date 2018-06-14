Die Prinzessin mit den TattoosJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 91: Die Prinzessin mit den Tattoos
23 Min.
Folge vom 14.06.2018
Ab 12
Clubbesitzerin Olga steht kurz vor der Pleite. Da kommt ihr der adelige Alexander gerade Recht, der ihr ein verlockendes Angebot macht: Sie soll eine standesgemäße Freundin für ihn finden. Doch die Suche erweist sich als äußerst schwierig.
