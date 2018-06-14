Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 12Folge 91vom 14.06.2018
Folge 91: Die Prinzessin mit den Tattoos

23 Min.Folge vom 14.06.2018Ab 12

Clubbesitzerin Olga steht kurz vor der Pleite. Da kommt ihr der adelige Alexander gerade Recht, der ihr ein verlockendes Angebot macht: Sie soll eine standesgemäße Freundin für ihn finden. Doch die Suche erweist sich als äußerst schwierig.

