Zurück in die Vergangenheit:
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 92: Zurück in die Vergangenheit:
23 Min.Folge vom 15.06.2018Ab 12
Pia wacht in einem fremden Haus auf und flieht zu ihrem Freund Jan. Doch er behauptet, sie hätten Schluss gemacht und sie wäre längst ausgezogen. Pia kann sich allerdings an nichts erinnern. Scheinbar sind die letzten eineinhalb Jahre ihres Lebens ausradiert.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1