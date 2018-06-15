Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Zurück in die Vergangenheit:

Staffel 12Folge 92vom 15.06.2018
Zurück in die Vergangenheit:

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 92: Zurück in die Vergangenheit:

23 Min.Folge vom 15.06.2018Ab 12

Pia wacht in einem fremden Haus auf und flieht zu ihrem Freund Jan. Doch er behauptet, sie hätten Schluss gemacht und sie wäre längst ausgezogen. Pia kann sich allerdings an nichts erinnern. Scheinbar sind die letzten eineinhalb Jahre ihres Lebens ausradiert.

