Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 93: Liebe mit Handicap
23 Min.Folge vom 30.07.2018Ab 12
Wegen seiner Gehbehinderung fiel es Holger schwer, eine Frau kennenzulernen. Aber mit Nena hat er endlich seine große Liebe gefunden. Doch plötzlich taucht ihr Exfreund auf und droht das neue Glück zu zerstören.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-12, Season 14: Constantin Entertainment GmbH