Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 95: Mein Freund, sein Geheimnis und ich
22 Min.Folge vom 01.08.2018Ab 12
Jana und Elias sind eigentlich ein glückliches Paar. Doch in letzter Zeit verhält sich Elias rätselhaft und steckt voller Geheimnisse. Was verbirgt ihr Freund?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1