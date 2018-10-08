Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 127vom 08.10.2018
23 Min.Folge vom 08.10.2018Ab 12

Der engagierte Grundschullehrer Kai liebt seinen Beruf. Vor allem für die 10-jährige Nelly hat er immer ein offenes Ohr. Als Nelly jedoch gewisse Äußerungen ihrer älteren Schwester falsch interpretiert und Kai auf den Mund küsst, gerät sein Leben total aus den Fugen und wird zum Spießrutenlauf.

