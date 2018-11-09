Leonie und seine erste grosse LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 150: Leonie und seine erste grosse Liebe
22 Min.Folge vom 09.11.2018Ab 12
Drei Jahre sind vergangen, seit Leonie sich als Transgender geoutet hat. Ihr neues Leben in Berlin gerät jedoch aus den Fugen, als sich die ersten Jungs für Leonie interessieren, denn noch ist Leonie nicht gänzlich "Frau"?
