Ich schmeiß hin und werd Prinzessin
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 27: Ich schmeiß hin und werd Prinzessin
23 Min.Folge vom 15.02.2018Ab 12
Dianas Chef ist ein Alptraum. Als sie vermeintlich im Lotto gewinnt, spricht sie ihm in ihrer Euphorie eine pikante Nachricht auf den AB. Mit schweren Folgen?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1