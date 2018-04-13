Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 54: Shopping Queen
22 Min.Folge vom 13.04.2018Ab 12
Michaela steckt gewaltig in der Klemme: Durch ihre Kaufsucht hat sie Schulden von mehr als 20.000 Euro angehäuft, die sie in drei Tagen begleichen muss. Die Lage ist ausweglos, bis Michaelas Chef ihr ein unmoralisches Angebot macht.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
12
