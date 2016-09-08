Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 100vom 08.09.2016
Folge 100: Lilly - Stimme der Liebe

25 Min.Folge vom 08.09.2016Ab 12

Die 18-jährige Lilly lebt bei ihrer Stiefmutter Susanne und deren Töchtern, die sie schamlos als Hausangestellte ausnutzen. Dennoch fügt Lilly sich ihrem Schicksal. Als eines Tages der wohlhabende Gasthofbesitzer Achim und sein Sohn Valentin auftauchen, verliebt Lilly sich in den jungen Mann. Doch der hat nur Augen für Lillys Stiefschwestern.

