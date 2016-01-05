Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 2vom 05.01.2016
Folge 2: Angsthasen bevorzugt

22 Min.Folge vom 05.01.2016Ab 12

Architekt Simon steht vor dem Auftrag seines Leben: der Neubau eines Bürokomplexes mitten in der City. Doch der Deal hat einen Haken. Die bisherigen Mieter sollen gegen ihren Willen das Gebäude verlassen. Am Tag der Vertragsunterzeichnung lernt Simon die Zahnärztin Lucy kennen - und verliebt sich in sie. Nur blöd, dass ihre Praxis ausgerechnet in dem Haus ist, das Simon abreißen will.

