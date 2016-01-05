Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 2: Angsthasen bevorzugt
22 Min.Folge vom 05.01.2016Ab 12
Architekt Simon steht vor dem Auftrag seines Leben: der Neubau eines Bürokomplexes mitten in der City. Doch der Deal hat einen Haken. Die bisherigen Mieter sollen gegen ihren Willen das Gebäude verlassen. Am Tag der Vertragsunterzeichnung lernt Simon die Zahnärztin Lucy kennen - und verliebt sich in sie. Nur blöd, dass ihre Praxis ausgerechnet in dem Haus ist, das Simon abreißen will.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
