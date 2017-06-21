Verliebt in einen CowboyJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 244: Verliebt in einen Cowboy
23 Min.Folge vom 21.06.2017Ab 12
Teenager Moritz möchte mit seiner Freundin Milli den Sommer auf der elterlichen Cowboyranch genießen. Doch sein konservativer Vater hat andere Pläne: Er quartiert Patensohn Nico aus Berlin bei ihnen ein, damit aus ihm ein richtiger Mann wird. Als sich jedoch herausstellt, dass Nico schwul ist, ist Ärger vorprogrammiert.
