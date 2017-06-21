Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 244vom 21.06.2017
23 Min.Folge vom 21.06.2017Ab 12

Teenager Moritz möchte mit seiner Freundin Milli den Sommer auf der elterlichen Cowboyranch genießen. Doch sein konservativer Vater hat andere Pläne: Er quartiert Patensohn Nico aus Berlin bei ihnen ein, damit aus ihm ein richtiger Mann wird. Als sich jedoch herausstellt, dass Nico schwul ist, ist Ärger vorprogrammiert.

