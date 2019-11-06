Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 25vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kaspar Berger will keine Beziehung und keinen festen Job - den 36-Jährigen hält nichts lange an einem Ort. Als seine neueste Schnapsidee, als Privatdetektiv zu arbeiten, scheitert, will er Deutschland den Rücken kehren. Doch dann nimmt er einen letzten Auftrag an: Die 16-Jährige Juna will herausfinden, wer ihr leiblicher Vater ist. Und Kaspar wird plötzlich tiefer in seine Ermittlungen hinein gezogen, als ihm lieb ist. Rechte: Sat.1

