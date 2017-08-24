Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 257vom 24.08.2017
Folge 257: Wo die Liebe hinfällt

22 Min.Folge vom 24.08.2017Ab 12

Single-Mum Josie hat nach einigen missglückten Blind-Dates die Nase voll von den Verkupplungsversuchen ihres Umfelds. In einem Ferienhaus versucht sie Abstand von der Männerwelt zu bekommen. Doch das Ferienhaus ist schon besetzt - von dem attraktiven Patrick.

