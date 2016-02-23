Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 30vom 23.02.2016
23 Min.Folge vom 23.02.2016Ab 12

"Attraktiver Single mit Köpfchen, gutem Einkommen und tollen Genen" - So würde sich Mathematikerin Kaja beschreiben und wundert sich, warum die Männer nicht auf sie fliegen. Durch Zufall lernt sie den Womanizer Markus kennen, der Kaja bei ihrem Make-Over zur Traumfrau helfen soll. Neue Kleidung, neuer Stil, neue Kaja! Doch ist das wirklich das was Kaja will, oder sollte sie lieber mal 1 + 1 zusammenrechnen?

