Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 5: Liebeslügen
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Worauf kommt es bei einem Mann an? Richtig: Geld! Zumindest für Immobilienmaklerin Mara. Einen reichen Mann zu haben ist jedenfalls das Lebensziel, das Mara seit ihrer Kindheit von ihrer Mutter eingebläut bekommt. Wäre da nicht Maras Begegnung mit dem mittellosen Computer-Nerd Jakob. Mara kommt ins Grübeln: Zählen am Ende nicht ganz andere Werte als Geld und Wohlstand? Rechte: Sat.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1