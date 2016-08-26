Plötzlich ein anderes LebenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 91: Plötzlich ein anderes Leben
22 Min.Folge vom 26.08.2016Ab 12
Für Jan scheint der Traum von einem Physikstudium in Harvard Wirklichkeit zu werden. Doch ein Brief seines verstorbenen Vaters bringt seine Pläne ins Wanken: Jan erfährt von seinem autistischen Bruder Max. Durch ihn beginnt Jan an seinem Zukunftswunsch zu zweifeln und muss sich der größten Entscheidung seines Lebens stellen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
