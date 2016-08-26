Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 91vom 26.08.2016
22 Min.Folge vom 26.08.2016Ab 12

Für Jan scheint der Traum von einem Physikstudium in Harvard Wirklichkeit zu werden. Doch ein Brief seines verstorbenen Vaters bringt seine Pläne ins Wanken: Jan erfährt von seinem autistischen Bruder Max. Durch ihn beginnt Jan an seinem Zukunftswunsch zu zweifeln und muss sich der größten Entscheidung seines Lebens stellen.

