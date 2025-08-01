Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall
Folge 6: Zurück in die Freiheit
50 Min.
Bei einer Rettungsaktion in Angola bringt Rebeca die bisher größte Anzahl von Schimpansen nach Tchimpounga. Die Auswilderungsgruppe steht kurz vor dem Ende ihrer Vorbereitung auf die Wildnis
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ZDF Studios GmbH