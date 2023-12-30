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Das Jahr endet mit einem Knall: Horst Lichter vs. Michael Kessler

ProSiebenStaffel 2023Folge 9vom 30.12.2023
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Folge 9: Das Jahr endet mit einem Knall: Horst Lichter vs. Michael Kessler

225 Min.Folge vom 30.12.2023Ab 12

In dieser Ausgabe treten Michael Kessler und Horst Lichter in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Sieger winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro.

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